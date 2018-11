Japaner (35) „heiratet“ Hologramm-Popsängerin

Sprechende 3D-„Ehefrau“ im Glaskolben

Das Gerät, das seit dem Vorjahr in seiner winzigen 15-Quadratmeter-Wohnung in Tokio steht, erinnert ein wenig an eine große Kaffeemaschine. Ein Glaskolben dient als Projektionsfläche für ein sprechendes Hologramm von Hatsune Miko, das Kondo in der Früh weckt, ihn an Termine erinnert, am Abend das Licht im Appartement anmacht, wenn er telefonisch ankündigt, dass er von der Arbeit nach Hause kommt, und dem 35-Jährigen sagt, wenn es Zeit ist, schlafen zu gehen.