„Izzy hätte sich WM-Gold mehr als nur verdient“

Kein Wunder, angesichts jenes Ausrufezeichens, das der Boardercross-Gesamtweltcupsieger der letzten zwei Saisonen bei der Quali am Dienstag gesetzt hatte. „Wirklich souverän, was Izzy da gezeigt hat“, war auch Ex-Profi Markus Schairer begeistert. „Das war sicherlich ein Grundstein in Richtung einer möglichen Goldmedaille.“ Schairer weiß genau wovon er spricht: 2009 holte sich der 33-Jährige in Gangwon (Kor) den WM-Titel - als bislang letzter Österreicher. „Izzy hätte sich eine Goldmedaille auf jeden Fall mehr als nur verdient. Er ist ein absoluter Modellathlet und hat ein großartiges Gespür für den Sport“, schwärmt der Innerfrattner, der nach seinem bösen Sturz bei Olympia 2018 seine Karriere frühzeitig beenden musste.