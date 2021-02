TikTok-Verkauf in den USA vorerst vom Tisch

„Extremer Wettbewerb“

Nachdem Trump mehrmals vor Gerichten abblitzte und ein schneller Verkauf des US-Geschäfts scheiterte, verlor er im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf schließlich sichtlich das Interesse an dem Thema. Wie es nun mit TikTok in den USA weitergeht, ist ungewiss. Trumps Nachfolger Biden hatte am Mittwoch in einem ersten Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping seine „grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken (...) unterstrichen“.