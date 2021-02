Didi Kühbauer: „So wichtig wie der echte Zlatan“

Verdienst von Greiml

Außerdem muss ergründet werden, warum - trotz Cup-„Pause“ - die Frische fehlte. Diesmal spürte man den Ausfall von Kapitän Ljubicic, so fehlte die Dynamik. Gut war nur die defensive Arbeit, auch ein Verdienst von Greiml. „Wir waren nicht bei 100 Prozent“, so Kühbauer. „Umso schöner, dass es dennoch gereicht hat.“ Weil man einen Lauf hat. Aber nur darauf sollte man sich Samstag in Altach nicht verlassen