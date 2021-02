Ländle-Abfahrer kämpft auf WM-Strecke um Medaille

Heute (ab 12.30 Uhr) wird in Saalbach auf der - verkürzten - WM-Piste von 2025 der österreichische Abfahrtschampion 2021 gekürt. Neben weltcuperprobten Läufern wie den zwei Steirern Daniel Danklmaier und Stefan Babinsky gehen auch einige Vorarlberger am Zwölferkogel ins Rennen. Allen voran Simon Fleisch, der zuletzt in Orcieres (Fra) bei seinen ersten beiden Europacup-Abfahrten nur knapp an den Punkten vorbeifuhr.