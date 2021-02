Vorsichtsmaßnahmen bei Freizügigkeit im Netz

Wenn sich Aufnahmen von sexuellen Aktivitäten einmal via Whatsapp in Richtung Internet in Bewegung gesetzt haben, ist es kaum mehr möglich, diese zurückzuholen. ExpertInnen empfehlen deshalb, sich im Vorfeld zu überlegen, ob kompromittierende Bilder zu Problemen in der Familie oder im Beruf führen könnten.