Izzys „Mission: WM-Gold“ startet im hohen Norden

Alessandro Hämmerles Ziel bei der Snowboardcross-WM im schwedischen Idre Fjäll ist klar definiert. Eine Medaille! Am liebsten in Gold! „Ein WM-Titel ist schon nochmals eine andere Sache, zumal mir das noch nie gelungen ist“, erklärte der 27-Jährige, der sich in den vergangenen zwei Saisonen zum Gesamtweltcupsieger krönen konnte, bei Großveranstaltungen bislang aber noch ohne Medaille da steht.