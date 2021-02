Gute Frequenz im Flachgauer Handel

Der Montag war mit der Handelsöffnung auch der erste Tag, an dem Covid-Tests für Friseur, Fußpflege und Co. gebraucht wurden. Mittlerweile können sich Bürger auch in ausgewählten Apotheken kostenlos testen lassen. So wie in der Apotheke Himmelreich in Wals. „Wir haben eine gute Nachfrage und vergeben Termine, damit es nicht zu Wartezeiten kommt“, berichtet Carina Bachmair.