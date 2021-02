Super Bowl: Irrer Flitzer läuft fast allen davon

Es war im vierten Viertel, als die Buccaners schon mit dem späteren Endstand von 31:9 in Führung gelegen waren und das Spiel gerade ein wenig eingeschlafen war, als ein Mann in einem pinken Body plötzlich für Aufregung und ganz viel Gelächter im Stadion gesorgt hatte. Denn der Flitzer schaffte mehr Yards als die Kansas City Chiefs. Mit gekonnten Moves ließ er die Securitys aussteigen, um direkt in Richtung Endzone zu laufen. Geschafft hat er es letztlich nur ganz knapp nicht, weil ihn ein Sheriff mit einem ganz harten Tackle am Ende doch noch von den Beinen holen konnte.