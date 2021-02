1,1 Mio €: Londons schmalstes Haus wird verkauft

In der viktorianischen Epoche war „The thinnest house in London“ ein Hutgeschäft. An vergangene Zeiten erinnern die alte Glasfassade und eine Lampe in der Form eines Bowler-Hutes. Zu den Überraschungen zählen stark abweichende Maße der unterschiedlichen Etagen. Der engste Bereich ist die Küche im Erdgeschoss - nur 1,6 Meter messen die Räumlichkeiten.