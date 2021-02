Ex-Champ Leon Spinks ist tot - er besiegte Ali

Nach seiner olympischen Goldmedaille bei den Sommerspielen 1976 in Montreal sorgte Spinks 1978 mit seinem überraschenden Sieg gegen den damaligen Boxweltmeister Muhammad Ali für Aufsehen. Spinks ging als krasser Außenseiter in den Kampf und konnte ihn nach 15 Runden überraschend nach Punkten für sich entscheiden. Allerdings holte sich Ali den Titel in einem Rückkampf noch im selben Jahr zurück.