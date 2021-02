Schweizer Bob-Olympia-Held Sepp Benz ist tot!

Gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte er als Chef der Schweizer Rodler alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Weltcup-Finale nach St. Moritz zu bringen - nachdem eine Durchführung in Peking als unmöglich abgesagt worden war. Doch statt nun „dank Corona“ als Funktionär an der heimatlichen Eisbahn stehen zu können, wurde ihm das Virus tragischerweise zum Verhängnis ...