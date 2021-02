„Respektlos!“ Koeman wütet nach Aussagen zu Messi

Auf dem Spielfeld konnte der FC Barcelona am Mittwochabend jubeln, dank später Tore fixierte man in einer dramatischen Partie gegen Granada den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Abseits des grünen Rasens liegen die Nerven blank - vor allem in der Causa Lionel Messi. Coach Ronald Koeman wütete nach Aussagen des PSG-Spielers Angel di Maria.