Hofer: Impfstoff „Sputnik V“ Chance für Österreich

Russland strebt Registrierung in EU an

Russland strebt eine Registrierung in der EU an. Ohnedies ist „Sputnik V“ bereits in mehr als 15 Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Einsatz. Zuletzt gesellte sich der EU-Mitgliedsstaat Ungarn dazu, wo die erste Lieferung bereits am Dienstag eintraf, und auch Tschechien möchte das Vakzin importieren.