Bayerns Pokal-Aus lässt Jäger vom Titel träumen

Der sportlichen Spannung im Cup dürfte Fußball-Deutschland in jedem Fall gut tun, zumal Bayern in der Bundesliga angesichts von sieben Punkten Vorsprung dem neunten Titel in Serie entgegeneilt. Dass die Dauersieger aus München erstmals seit 2009 nicht das Pokal-Halbfinale erreicht haben, vergrößert die Ambitionen der in der Liga so erfolglosen Jäger aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen. Gemeinsam hat das Trio das vermeintliche Losglück, das allen drei Klubs machbare Aufgaben beschert hat.