120 fixe Teststationen in ganz Niederösterreich

Anhaltend hohe Fallzahlen, Verzögerungen bei der Auslieferung der Impfstoffe und die Angst vor dem hochansteckenden Britenvirus – den Start in das neue Jahr haben sich auch die NÖ-Behörden anders vorgestellt. Darum wird bei der Pandemie-Bekämpfung jetzt auch auf bewährte Methoden zurückgegriffen. In keinem anderen Bundesland war die Bereitschaft, sich per Schnelltest untersuchen zu lassen, so hoch wie zwischen Enns und Leitha.