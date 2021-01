Elektroauto-Akku mit nur 5 Minuten Ladezeit gebaut

Auch andere Forscher zuversichtlich

Potenzial sieht auch Chao-Yang Wang, Akkuforscher an der Universität Pennsylvania in den USA. „Ich glaube, solche Schnelllade-Akkus werden in drei Jahren am Massenmarkt verfügbar sein. Sie werden nicht teurer und erlauben Autoherstellern, kleinere Akkus zu verbauen, ohne beim Kunden Reichweitenangst auszulösen. Die Akkukosten bei Elektroautos könnten so dramatisch sinken.“ Wang forscht selbst an Schnelllade-Akkus: Eine von ihm gegründete Firma erhitze Akkus dafür auf 60 Grad, damit sich die Lithium-Ionen im Akku schneller bewegen können, was eine Schnellladung in 10 Minuten ermögliche.