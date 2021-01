SKN St. Pölten pfeift auf die Kohle vom LASK

Sieben Tore und zwei Assists in zehn Herbstspielen - mit der Verpflichtung von Alex Schmidt hatte St. Pölten auf die richtige Karte gesetzt. Trifft auch auf seinen Besitzer LASK zu, der den Stürmer im Sommer von Red Bull kaufte, ihn sofort an St. Pölten verlieh, um seine Entwicklung voranzutreiben. Die Gerüchte, wonach die Linzer Schmidt bereits im Winter zurückholen würden, hatte SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer stets abgeschmettert: „Ich stehe immer wieder im Kontakt mit dem LASK, der Alex war in den Gesprächen nie Thema.“