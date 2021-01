Schnee legt Bahnstrecken im Westen teilweise lahm

Unfälle und Flurschäden

Die Schneefälle hielten die Räumdienste und Einsatzkräfte durchgehend auf Trab. Umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste wurden von den Straßen geräumt, vereinzelt Dächer abgeschaufelt, etwa in Bludenz eine Tennishalle. In den Gemeinden Höchst, Gaißau und Fußach (alle Bezirk Bregenz) waren am Donnerstagabend 7400 Anschlüsse bis 20.20 Uhr ohne Strom. In Höchst (Bezirk Bludenz) rutschte am Donnerstagabend ein Gelenkbus von der Fahrbahn, in Feldkirch stürzte bei Räumarbeiten ein Traktor ab. Ein Alkolenker und seine beiden Passagierinnen landeten in Lustenau wegen nicht an die Verhältnisse angepasster Fahrweise in einem Graben, der Lenker wurde schwer verletzt.