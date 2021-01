Ex-Rapidler Müldür: „Werde immer ein Wiener sein“

Mittlerweile ist er gesetzt. Und erfolgreich. Sassuolo ist in der Serie A Siebenter, ganz vorne dabei. „Kein Zufall. Wir haben viel Qualität“, so der 21-Jährige. „Nur gegen die Großen müssen wir mehr punkten.“ Bei einigen Top-Teams soll er auch schon am Radar sein. Was er entspannt sieht: „Ich will immer das Maximum rausholen. Der Rest kommt von allein.“ Sassuolo überwies 2019 knapp vier Millionen Euro an Rapid, jetzt liegt sein Marktwert bei fast 10 Millionen. Stark.