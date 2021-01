Warum wir in der kalten Jahreszeit zunehmen

Leichte Gewichtszunahme in der dunklen Jahreszeit ist kein Grund zur Panik. Der „Winterspeck“ ist eine natürliche Antwort auf kurze Tage und Kälte. Trotzdem gilt: Die saisonale Gewichtsschwankung stellt keine Ausrede für Völlerei und Nichtstun dar. Verglichen mit dem Frühjahr nehmen wir im Herbst und Winter täglich rund 90 bis 200 Kalorien mehr auf, Doch nicht nur die allgemeine Energiezufuhr variiert mit den Jahreszeiten, sondern auch die Verteilung von Fett und Kohlenhydraten. Während im Herbst und Winter kohlenhydratreiche Lebensmittel am höchsten im Kurs stehen, greifen wir am häufigsten zu Lebensmitteln mit einem hohen Fettanteil, wenn die Tage wieder länger werden - also gegen Ende des Winters und im Frühjahr, wie das „forum.ernährung heute“ berichtet. Als Grund dafür wird vermutet, dass kohlenhydratreiche Speisen den niedrigen Serotoninspiegel ausgleichen und so die Stimmung heben.