Mit Yoga-Übungen Stress vermeiden

Morgens, abends oder zwischendurch?

Wann ist die beste Zeit für Yoga? „Morgens weckt es unsere Lebensgeister, um entspannt und voller Energie in den neuen Tag zu starten. Yoga gleich nach dem Aufwachen hilft also, dass wir Stress erst gar nicht zu nahe an uns herankommen lassen, während es am Abend das Ziel hat, die Ärgernisse des Tages aus Körper und Geist zu vertreiben.“ Für Morgensportler hat die Expertin noch einen Rat: „Sei in der Früh besonders achtsam mit deinem Körper und gehe in den Übungen nur so weit, wie es dir guttut. Lasse deinen Muskeln und Gelenken die Zeit, die sie brauchen, um aufzuwachen.“