Jetzt geht es los in der Gaißau

Gut 30 Zentimeter Neuschnee fehlen noch: Zwar liegt auf den Hängen im Skigebiet Gaißau-Hintersee bereits ordentlich Schnee, die Lifte stehen dennoch weiter still. „Es fehlt einfach noch die Unterlage, wir haben ja keine Schneekanonen“, sagt Betriebsleiter Martin Wallmann. Die Wetterprognosen versprechen in den kommenden Tagen allerdings Neuschnee. „Wir wollen am Wochenende aufsperren – und zwar möglichst alle Lifte“, sagt Wallmann.