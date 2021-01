Fünf Sterne oder der Ruf wird mit Pornos ruiniert

Eigentümliche Erpressungskampagne gegen Website-Betreiber: Angebliche Kryptogeld-Händler treten über Kontaktformulare und E-Mails an sie heran und fordern in ihren Schreiben die positive Bewertung einer Kryptogeld-Börse und „Likes“ in sozialen Medien. Wer der Aufforderung nicht Folge leistet, dem drohen die Urheber der Kampagne an, den guten Ruf seiner Website mit Millionen Porno-Links zu ruinieren.