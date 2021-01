Dakar: Walkner-Rivale Price erlitt schweren Unfall

Der Unfall soll 155 Kilometer nach dem Start passiert sein, laut Informationen der Organisatoren soll er sich Verletzungen an der Schulter und am linken Arm zugezogen haben. Und er soll auch einen Schlag auf den Kopf abbekommen haben, schreibt die italienische Tageszeitung "Gazzetta". Wichtig: Er war beim Einstieg in den Hubschrauber bei Bewusstsein.