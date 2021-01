Corona: Bundesheer startet neue Fitness-Serie

Das Heer will das einschlägige Wissen „in Bezug auf Sport der Bevölkerung zur Verfügung stellen“, heißt es in einer Aussendung. Ministerin Klaudia Tanner: "Der Sport ist die Basis für die Leistungsfähigkeit unserer Soldatinnen und Soldaten und daher haben wir im sportwissenschaftlichen Bereich Erfahrungen aufgebaut, die ihresgleichen suchen. Darüber hinaus fördern wir den österreichischen Leistungssport und somit jene Top-Athleten, die uns bei den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen in Tokyo vertreten werden.“