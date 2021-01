Wechsel mit Garantie aufs Einserleiberl

Sonntag flog Ehmann in den hohen Norden, heute Montag erfolgt die Vertragsunterzeichnung. „Ich unterschreibe nur bis Saisonende, aber dafür hat mir der Verein nach dem längerfristigen Ausfall des Stammtormanns eine Einsatzgarantie gegeben“, begründet der ehemalige Sturm-Goalie sein „Ja“ zum Kurzgastspiel.



Wiedersehen mit Piesinger

Der 22-Jährige hatte auch andere Angebote vorliegen, „aber es war keines darunter, wo ich fix gespielt hätte. Das aber war für mich das Wichtigste. Darum sind die paar Monate in Dänemark für mich auch perfekt. Ich kann Spielpraxis sammeln und Selbstvertrauen tanken“, meint Ehmann, der nun wie Simon Piesinger ein „Wikinger“ ist. Der ehemalige Sturm-Kollege spielt allerdings einen Stock höher in Liga eins bei Randers FC. „Vielleicht sehen wir uns ja trotzdem einmal.“