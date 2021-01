„Das Bundesheer ist eine Art Super-Firma“

Wie sieht es mit der Infrastruktur in Tirol aus?

Auch da wurde in den letzten Monaten etwas weitergebracht. So wurden ein Gebäude in der Standschützen-Kaserne und die Stellungsstraße saniert. Heuer soll das Heeressanitätszentrum Innsbruck neu errichtet werden und auch die Wärmeerzeugung der Andreas Hofer-Kaserne in Absam soll auf den neuesten Stand gebracht werden. Zudem besteht bautechnischer Handlungsbedarf in den Kasernen in St. Johann und Landeck.