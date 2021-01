Intensive Experimentierlust im Corona-Lockdown

Viel entsteht im Wohnzimmer

Damit ist sie an einem für sie passenden und spannenden Ort angekommen. „Je mehr ich selbst mache, desto mehr ist auch insgesamt musikalisch für mich möglich“, betont Dēķena, die auch die Isländerin Björk als wichtigen Einfluss nennt. Viel Musik inklusive Gesang entstehe mittlerweile bei ihr Zuhause im Wohnzimmer. „Ich kann somit die möglichst gut ausformulierten und vorproduzierten Demos als Files an meinen Produzenten Christoph Holzknecht schicken“, erklärt sie. Im Studio entstehe dann alles im Dialog auf Augenhöhe mit ihm. „Im Moment schreibe ich lettische Lieder, die ich mit Beats mische“, gibt sie Einblicke in eine noch nicht abgeschlossene Entwicklung, die ihre musikalische Ausrichtung abermals verschieben könnte.