Kamil Stoch: Nur zwei Springer erfolgreicher!

Er war eigentlich schon draußen und hat nun die Vierschanzentournee zum dritten Mal gewonnen. Kamil Stoch, der Mann aus Polens nordischem Mekka Zakopane ging als großer Gewinner des dritten Springens in Innsbruck hervor und ließ sich seinen Vorsprung am Dreikönigstag in Bischofshofen nicht mehr nehmen. „König Kamil“ hat weiter an seinem Status als Legende dieses Sports gearbeitet. Nur der Finne Janne Ahonen mit seinen fünf Triumphen und Deutschlands Jens Weißflog (4) haben öfter als Stoch die Tournee gewonnen, der diesbezüglich nun auf einer Stufe mit den beiden Dreifachsiegern Björn Wirkola (NOR) und Helmut Recknagel (DDR) steht.