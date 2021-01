Salzburg ade! Bo Svensson ist neuer Mainz-Trainer

Svensson sei mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, die Aufgabe wahrnehmen zu wollen, berichtete Lieferings Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer Mitteilung des Salzburger Ausbildungsvereins. Der Däne habe in seiner Zeit an der Salzach tolle Arbeit geleistet. Liefering beendete die abgelaufene Saison auf Platz drei, nach der aktuellen Herbstsaison liegt der Klub in der 2. Liga auf dem zweiten Rang.