Ab 15.30 Uhr LIVE: Dortmund gegen Wolfsburg

Bei Wolfsburg werde das vom Klub zugegebene „Fehlverhalten von einigen Spielern“ in Zusammenhang mit Corona-Vorgaben am 18. Dezember keine Auswirkungen auf das Sportliche haben, betonte Glasner. Die „Bild“-Zeitung hatte detailliert berichtet, was der Klub als „so nicht vorgefallen“ bewertete. Betroffen sei laut Zeitung auch Xaver Schlager gewesen, als er als Kontaktperson pausieren musste.