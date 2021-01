Ein Schicksalsjahr für viele Bullen

Ein Schatten seiner selbst

Jérôme Onguéné galt im Sommer bereits als möglicher Wechselkandidat und ist es im Winter umso mehr. Der Kameruner kam nicht am Duo Ramalho und Wöber vorbei und könnte nach dreieinhalb Jahren an der Salzach das Weite suchen. Auch Majeed Ashimeru kam nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, stand zuletzt sogar mehrfach nicht im Kader. Während seiner Leihe nach St. Gallen überschwänglich gelobt, ist er seit der Rückkehr in die Mozartstadt nur ein Schatten seiner selbst.