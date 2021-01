Widhölzl enttäuscht: „Hätte es positiver erwartet“

Der Coach machte fehlende Unbekümmertheit mitverantwortlich und hofft auf eine Steigerung in Innsbruck. „Ich hoffe, dass sie sich stabilisieren, dass diese Sprünge vom Training oder Probedurchgang, wo sie freier und lockerer an die Sache herangehen, dass sie die auch mitnehmen können in den Wettkampf“, so Widhölzl. Sein Team werde aus den Fehlern lernen und sich durch das bisherige Abschneiden nicht aus der Ruhe bringen lassen, bekräftigte der Tiroler.