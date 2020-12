Vienna Capitals beenden Superserie von Fehervar

Die Grazer konnten im ersten Spiel nach dem Aus von Coach Doug Mason in Klagenfurt überzeugen und eine Negativserie von vier Niederlagen am Stück stoppen. Johan Porsberger wurde schon nach 1:18 Minuten in der Verlängerung zum Helden. Damit endete auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit einem Auswärtssieg.