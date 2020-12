David Alaba: Wechsel-Entscheidung schon gefallen?

„Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt“, erklärte der künftige Bayern-Boss Oliver Kahn in einem Interview mit der „Sport Bild“. „So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren.“