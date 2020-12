Rose zu Spuckattacke: „Eigentlich ein guter Junge“

Thuram hatte seinem österreichischen Gegenspieler Stefan Posch ins Gesicht gespuckt und dafür die Rote Karte gesehen (79.). Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß gab kurz nach dem Spiel an, die Szene noch gar nicht gesehen zu haben. „Aber natürlich nehmen wir die Entschuldigung als Verein auch an. Das ist aller Ehren wert, dass hier so deutlich zu sagen“, sagte Hoeneß.