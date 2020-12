Messi ignoriert Ronaldo: So stimmten Superstars ab

Besonderer Sieg

Durch seinen Triumph ist Lewandowski der einzige Spieler neben Luka Modric (2018), der in der jüngeren Vergangenheit in dieser Wahl gegen Messi und Ronaldo die Oberhand behielt. Ansonsten teilten sich der Argentinier (sechs Siege) und der Portugiese (fünf) die Weltfußballer-Ehrungen untereinander auf. „Mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo verglichen zu werden, ist besonders“, so der Champion.