Christl‘s Knie ist wieder startklar

Als Christine Scheyer gestern in Val d’Isere aus dem Auto stieg, hatte selbst die sechsstündige Anreise aus dem Ländle ihre gute Laune nicht trüben können. „Es ist doch schon länger her, dass ich zum Skifahren ins Ausland fahren durfte“, erklärt die Götznerin lächelnd. Stimmt! Am 20. Februar hatte sie in Crans Montana (Sz) das Training für die Weltcupabfahrt bestritten - danach musste sie ihre Saison beenden. Die Schmerzen im rechten Knie, in dem sie sich im Dezember 2018 das Kreuzband gerissen hatte, waren einfach zu stark.