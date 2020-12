Rapid: 20 Sekunden nach Wiederanpfiff das K.o.

Wiederanpfiff, Rapid verliert schnell den Ball. James läuft dem Ball in den Rapid-Strafraum, gutes Zuspiel auf Eikrem. Und der trifft. Es ist das zweite Tor an diesem Abend für ihn. Schon in der zwölften Minute hatte er sein Team zum ersten Mal an diesem Abend in Führung gebracht. Mit einem Haken ließ er zwei Rapid-Verteidiger, Hofmann und Barac, ins Leere sausen und schob dann souverän zum 1:0 ein.