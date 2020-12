CL: FC Salzburg auch für Geduldsthriller gerüstet

Code schon geknackt?

Für Marsch ist daher auch klar: „Wir gewinnen die Partie jedenfalls nicht in der ersten Halbzeit!“ Aber man könnte sie verlieren, wenn die Madrilenen in Führung gehen, danach total mauern. Einer, der Angriffe unterbinden kann, fehlt heute: Mo Camara. Eine heiße Frage, wie Marsch seinen Mittelfeld-„Pitbull“ ersetzt. Mwepu dürfte wohl ins defensive Mittelfeld zurückwandern. Seine Position könnte der offensive Koita übernehmen. Oder Marsch wählt mit Jungspund Sucic eine defensivere Variante. Doch Salzburg darf heute absolut an den Traum glauben - Berisha und Co. kennen den Atlético-Code: „Sie sind ein überragendes Team, ja. Sie haben wenige Tore kassiert, in 16 Partien nur von zwei Mannschaften mehr als ein Tor. Ein Team davon waren wir“, grinst Marsch selbstbewusst.