Rücktritt von Löw? „Diesen Gedanken gab es nicht!“

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw hat an einen freiwilligen Rücktritt nach der 0:6-Blamage gegen Spanien und den heftigen Diskussionen um seine persönliche Zukunft auch in der größten Frustration nicht gedacht. „Diesen Gedanken gab es bei mir nicht“, sagte der auch nach dem jüngsten Vertrauenszuspruch der DFB-Spitze weiterhin kritisierte Löw am Montag im Rahmen einer Videokonferenz.