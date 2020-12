Salzburg: Der Finanz-Kaiser auf Schnäppchenjagd

Ausgabenseitig, gerade was das Holen neuer Spieler betrifft, hält sich Salzburg (im internationalen Vergleich) aber in der Regel immer noch vornehm zurück. Zwar werden für Brenden Aaronson (von Philadelphia) rund fünf Millionen auf den Tisch gelegt. Viel mehr Frischfleisch dürfte im Winter im Erste-Kader aber nicht dazu kommen. Auf die Frage von Sky vorm Lok-Match, ob man aufgrund der Defensiv-Probleme nicht einen Batzen Geld für einen hochroutinierten Verteidiger oder einen absoluten Top-Torhüter in die Hand nehmen wolle, antwortete Salzburg-Sport-Direktor Christoph Freund trocken: „Es ist nicht unser Weg, ältere Spieler zu holen, bis auf wenige Ausnahmen. Wir werden diesen Weg nicht verlassen!“