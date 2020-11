„Sind nicht in der Wüste, um im Sand zu spielen!“

Und das natürlich so erfolgreich wie möglich. „Na klar“, lacht Wolff, „wir wollen diese Saison würdig abschließen, uns am Ende in den Spiegel schauen können und uns sagen: Wir haben alles probiert. Gleichzeitig wollen wir aber fürs nächste Jahr lernen.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Wir sind nicht hier in der Wüste, um im Sand zu spielen.“