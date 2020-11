Was war das für ein Tanz, Herr Eberhartinger?

Corona-Alarm bei den „Dancing Stars“! Eberhartinger sei positiv getestet worden, hieß es am Donnerstag. Das ließ der Moderator nicht auf sich sitzen und legte mehrere negative Tests vor. Vergeblich… Eberhartinger musste das Finale am Freitagabend in seinem Zweitwohnsitz am Traunsee, auf der Couch, verfolgen.