Chiara Mair: Negativ, positiv, dann doch negativ

Der Reihe nach: Mair, die Achte und Elfte der Slaloms in Levi, hatte den Test am Sonntagabend nach der Rückkehr aus Finnland abgegeben, es handelte sich um eine Pool-Testung mehrerer Athletinnen. Sie machte in weiterer Folge einen weiteren Test. Letzterer fiel negativ aus, ehe das Ergebnis vom ersten kam, das positiv ausgefallen war.