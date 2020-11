„Tango mit Ball“ - Zitate über Diego Maradona

„Ich weiß das Maradona mich in höchsten Tönen lobt und dass er mich als seinen eigenen Nachfolger sieht, aber ich kann nicht einmal das Telefon in die Hand nehmen und mich bei ihm bedanken. Ich schäme mich. Ich fühle mich geschmeichelt von seinen Worten und auch von allen anderen, aber Diego ist so viel mehr als ich.“ (Lionel Messi, Argentinier, sechsfacher Weltfußballer)