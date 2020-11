EM in Kiew ohne österreichische Aktive

Die EM der Rhythmischen Gymnastik von Donnerstag bis Sonntag in Kiew geht ohne österreichische Beteiligung in Szene. Angesichts eines dezimierten Teilnehmerinnenfeldes hätte Nicol Ruprecht die Aussicht auf ihre bisher besten EM-Platzierungen gehabt, doch auch sie reist wegen der Corona-Pandemie nicht in die Ukraine. Es sei ihr zu gefährlich, sprach die Tirolerin den Gesundheitsaspekt an. Sollte sie sich dort anstecken, würde sie viel Vorbereitungszeit für 2021 verlieren.