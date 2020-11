Feinstaub beeinflusst auch Corona-Infektionen

„Außerdem kommt es im Winter häufig zu langanhaltenden Inversionswetterlagen, die Schadstoffe in den untersten hundert Metern anreichern lassen. Wohnräume sollen aus all diesen Gründen am besten am frühen Nachmittag intensiv gelüftet werden, bei Anwesenheit öfter“, rät Dr. Fuchsig, der zusätzlich weitere Empfehlungen ausgearbeitet hat: „Jeder Einzelne kann sich beim Fahren im dichten Verkehr vor allem hinter LKW durch Betätigung der Umlufttaste schützen. Andernfalls erreichen Schadstoffe in Fahrzeugkabinen Konzentrationen weit über den Grenzwerten.“ Auf manuell beschickte Holzheizungen als Zweitheizung sollte verzichtet werden In Südtirol wurden bereits Verbote bei schlechter Luft ausgesprochen. Für Kurzstrecken sollte vermehrt das Fahrrad genutzt werden. Das hat einen positiven Nebeneffekt: „Fitness ist ein Schutzfaktor gegen Vorerkrankungen. Positive Effekte sind bereits nach 48 Stunden messbar. Zudem sollten bei Inversionswetterlage alle großen Feuerwerke und private Kracher um ein Jahr verschoben werde“, rät Dr. Fuchsig mit Hinblick auf den Jahreswechsel.