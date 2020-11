Hass auf Federer machte Medwedew zum Tennis-Helden

Keine Frage, es gibt zweifellos viele Wege, die zu Ruhm und Erfolg führen können - der Weg von Daniil Medwedew ist allerdings ein ganz besonderer! Was ihn zum inzwischen neunfachen Turnier-Sieger auf der ATP-Tour sowie zum Final-Sieg bei den ATP-Finals gegen Dominic Thiem geführt hat, ist auch ein per se etwas bizarrer Wesenszug. Denn in seiner Jugend ist der Russe vor allem auch von einer Sache angetrieben worden: dem Hass auf Roger Federer!